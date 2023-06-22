على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 93300 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس التسعيرة نفسها.