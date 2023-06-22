Advertisement

لبنان

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1080023-638230230159183524.jpg
Doc-P-1080023-638230230159183524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 93300 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس التسعيرة نفسها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن سعر الدولار.. ماذا كشف وزير الإقتصاد؟
lebanon 24
22/06/2023 12:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
lebanon 24
22/06/2023 12:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة في لبنان تُقدّم أرباحاً بـ"الدولار".. ماذا يعني "التداول بالعملات"؟
lebanon 24
22/06/2023 12:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم
lebanon 24
22/06/2023 12:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-06-22
05:00 | 2023-06-22
05:14 | 2023-06-22
04:53 | 2023-06-22
04:48 | 2023-06-22
04:46 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website