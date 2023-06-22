"النافعة" في طرابلس مُقفلة... ما هو السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم اقفال مبنى "النافعة" في طرابلس.

ووفقاً للمعلومات، جاء الاقفال بعد سرقات عديدة تعرض لها بعض المواطنين، وبعد عمليات "فرض الخوة" على المواطنين من قبل المُعقبين اوبعض الشبان الذين يعيشون في محيط "النافعة".