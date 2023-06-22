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لبنان

صحة نجل القذافي تتدهور.. نقل الى المستشفى وهذا وضعه

Lebanon 24
22-06-2023 | 03:19
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مرة جديدة عاد اسم نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى الواجهة.

فقد أكد مصدر من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، الموقوف في لبنان منذ سنوات، أنه نقل إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بيروت لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية، إثر مواصلته الإضراب عن الطعام منذ الثالث من حزيران الجاري.
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كما أوضح أن "حالته شهدت تدهوراً شديدا خلال اليومين الماضيين، متأثرا بمشاكل صحية طرأت جراء معاملته السيئة بعد خطفه، وأثناء اعتقاله في ظروف غير إنسانية، وازدادت سوءا بعد دخوله في إضراب عن الطعام، وامتناعه عن تناول بعض الأدوية الضرورية"، وفق ما نقلت "بوابة إفريقيا الإخبارية".

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