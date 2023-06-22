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لبنان

ميقاتي خلال استقباله لودريان: المدخل إلى الحل في لبنان يكمنُ بإنتخاب رئيس جديد

Lebanon 24
22-06-2023 | 03:22
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان صباح اليوم في السرايا، في حضور سفيرة فرنسا آن غريو ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
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وخلال الاجتماع، جرى عرض مفصل للوضع في لبنان وللمساعي التي تقوم بها فرنسا لحل الازمة السياسية، حيث شدد رئيس الحكومة على أن "المدخل الى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد".
وأشار إلى أنّ "الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة ووقعت الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي، وان اقرار هذه المشاريع في مجلس النواب يعطي دفعاً للحلول الاقتصادية والاجتماعية المرجوة".
أما الموفد الفرنسي لودريان فاكد أن "الهدف من زيارته الاولى للبنان استطلاع الوضع سعياً للمساعدة في إيجاد الحلول للأزمة التي يمر بها لبنان، والبحث مع مختلف الاطراف في كيفية انجاز الحل المنشود".
 
 
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