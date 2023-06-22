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لبنان

"الحلّ يأتي أولاً من اللبنانيين"... لودريان بعد لقائه الراعي: لا أحمل أي طرح

Lebanon 24
22-06-2023 | 03:27
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 وصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ترافقه السفيرة الفرنسية آن غريو إلى الصرح البطريركي في بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.
 
وعقب اللقاء، لفت لودريان إلى أنه "كان لنا لقاء مطول وتطرقنا الى الأزمة السياسة والاجتماعية وشرحت للبطريرك أهمية مهمتي"، مؤكداً أنه "سنتواصل مع كل الأفرقاء في لبنان للإسراع في الخروج من الأزمة السياسية".
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وأضاف: "سأسعى إلى وضع أجندة إصلاحات تعطي الأمل بإخراج لبنان من أزمته، ولا أحمل أي طرح لكنني سأستمع الى الجميع والحل في الدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين".

وأوضح لودريان أن: "هدف الزيارة هو المساعدة في الخروج من الازمة التي يمر بها لبنان"، مشددا على أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مصرّ على تقديم المساعدة المطلوبة لمساعدة لبنان.

وقال: "تمنى عليّ ماكرون بأن أقوم بزيارة استطلاعية لمساعدة لبنان للخروج فورا من أزمته السياسية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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