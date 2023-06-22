في هذه البلدة الجنوبية... حرق 205 كلغ من حشيشة الكيف!

تم اليوم تلف نحو 205 كلغ من حشيشة الكيف، جرى ضبطها من قبل مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب في وقت سابق .



وقد تمت عملية حرق هذه الكمية في محلة سينيق ضمن مكب النفايات ، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وتحت اشرافه وحضوره ورئيس قسم المباحث الجنائية العامة وكالة العميد نزيه قبرصلي ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب المقدم عبد اللطيف سعد ووليد عويدات منتدب من النيابة العامة التمييزية والملازم اول سيمون مارون من مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب .

Advertisement