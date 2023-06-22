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لبنان

هل سيلتقي لودريان بـ كتلة "الاعتدال الوطني"؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 04:46
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كشف النائب وليد البعريني عن لقاء سيجمع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى مختلف الكتل النيابية بما فيها كتلة "الاعتدال الوطني" مساء يوم غد الجمعة على ان تكون هناك لقاءات خاصة وأخرى جماعية".

وأكد  في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" أن "التكتل لن يستبق الأمور ، بما خص مسألة رئاسة الحكومة، ولن يتسرع إنما الأهم اليوم هو تطبيق اتفاق الطائف، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، وقال "لدينا فكرة لمحاولة خرق الجمود السياسي سنحاول تسويقها في الداخل والخارج". 
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كما تحدث عن فكرة قيد البحث بالذهاب الى حوار لبناني لبناني في ساحة الشهداء".
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