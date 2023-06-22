عن سعر الدولار.. ماذا كشف وزير الإقتصاد؟

رأى وزيرُ الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنَّ المواطن اللبناني يشهدُ على سرقة كبيرة في الأسواق، معتبراً أنّ 10% من التجار فقط يعملون بضميرٍ، وقال: "نسعى لضبط هذا الموضوع قدر الإمكان والمواكبة مستمرة".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أشار سلام إلى أنّ إستقرار سعر صرف الدولار في السوق طيلة هذه الفترة "ليس صدفة"، لافتاً إلى تدخلات الوزارة في السوق ساهمت في إرساء هذا الإستقرار.

كذلك، أوضحَ سلام أنّ توقيع إتفاقيّة تعاون مع برنامج الأغذية العالمي هدفه مساعدة وزارة الإقتصاد بموضوع ضبط الأسعار.