اشتبهوا به... شبانٌ يُلقون القبض على شخص ليل أمس وهذا ما تبيّن

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً من منطقة عقبة علما، ألقوا القبض ليل أمس، على أحد الأشخاص بعد الإشتباه به.

وقد تبيّن أنّه يقوم بترويج حبوب مخدرة وحشيشة الكيف ضمن نطاق منطقة علما - الفوار.

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وتمّ تسليم الموقوف إلى القوى الأمنيّة.