"عمال الشمال": الحكومة رغم كل التحديات تتمسك بدورها في تأمين متطلبات هذه المرحلة

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وعن جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، شدد المجلس في بيان اصدره اثر جلسة عقدها برئاسة النقيب شادي السيد على "صوابية عدم التجاوب مع المعطلين وبطولاتهم الغريبة". اعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال أن "الدولة مهددة ، وأن هروب البعض الى التعطيل والدعوة اليه وجه جديد من أوجه الخواء السيادي الذي يهدد الدولة بكل مؤسساتها".وعن جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، شدد المجلس في بيان اصدره اثر جلسة عقدها برئاسة النقيب شادي السيد على "صوابية عدم التجاوب مع المعطلين وبطولاتهم الغريبة".

ورأى المجتمعون ان "الحكومة اللبنانية على الرغم من كل التحديات السياسية والمزايدات والشطحات السياسية التي يقوم بها البعض لأسباب صارت مكشوفة وعلنية للجميع، تتمسك بدورها الذي يؤمن متطلبات هذه المرحلة على المستويات المختلفة".

وقال البيان: "نقدر لرئيس الحكومة إصراره على تلبية الشرائح المختلفة من مؤسسات عسكرية وأمنية وإدارية، فهو حرص على توقيع الترقيات العسكرية، هذا الأمر الذي كانت المناكفات السياسية، وكان النكد السياسي يحول دونه".

كما سجلوا "عاليا ما قامت به الحكومة لصالح متطوعي الدفاع المدني، وهم يستحقون عن كفاءة وجدارة هذه المبادرة، بل يستحقون من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم ومن المؤسسات الإنسانية أن تؤازرهم بالعتاد والعتيد والمال حتى يتمكنوا من الاستمرار في مهماتهم الإنقاذية للبشر والحجر".



الى ذلك أثنى المجتمعون على "كل مقررات الحكومة، ونتطلع إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي بسرعة قصوى، لأن انتخاب الرئيس وتسمية حكومة يمكن بالفعل أن ينقل لبنان إلى مرحلة أخرى. وإننا، راهنا، نسجل الشجاعة الكاملة لرئيس الحكومة في التعاطي مع هذه الملفات".

ودعا المجتمعون، الوزراء المقاطعين إلى "الخروج من الشكلية التي يعتمدونها طالما هم يمارسون أعمالهم اليومية في الوزارات ويراسلون الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضا يخاطبون الحكومة ويطلبون منها في جلساتها أمورا لا يشاركون في اعمال الحكومة للتصديق عليها، وهنا مفارقة لا نريد لها أن تستمر".