28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
31
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نجل هانيبال القذافي: نشعر بالقلق الشديد على حالة والدي بعد نقله إلى المستشفى
Lebanon 24
22-06-2023
|
05:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نجل هانيبال القذافي إنّ "العائلة تشعر بالقلق الشديد على حالة والدي في لبنان بعد نقله إلى المستشفى".
وأضاف نجل هانيبال القذافي في حديثٍ لـ"الحدث" أنّ "السلطات اللبنانية ما زالت تسجن والدي منذ 8 سنوات بجرم لم يرتكبه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أين جهاد أزعور.. وهل سيلتقي لودريان في لبنان؟
Lebanon 24
أين جهاد أزعور.. وهل سيلتقي لودريان في لبنان؟
22/06/2023 20:14:13
22/06/2023 20:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بوحبيب: علاقة لبنان بالسعودية قديمة ومتجذّرة
Lebanon 24
بوحبيب: علاقة لبنان بالسعودية قديمة ومتجذّرة
22/06/2023 20:14:13
22/06/2023 20:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم تفاصيله
22/06/2023 20:14:13
22/06/2023 20:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة مُحتلة جمعت 3 "زعماء" لبنانيين.. من هم؟
Lebanon 24
منطقة مُحتلة جمعت 3 "زعماء" لبنانيين.. من هم؟
22/06/2023 20:14:13
22/06/2023 20:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
هانيبال القذافي
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بتوقيع مصمم لبناني... بطلة "التفاح الحرام" دخلت القفص الذهبي وهذه الصور الأولى من حفل زفافها
Lebanon 24
بتوقيع مصمم لبناني... بطلة "التفاح الحرام" دخلت القفص الذهبي وهذه الصور الأولى من حفل زفافها
15:19 | 2023-06-21
21/06/2023 03:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليق كارين رزق الله يظهر بصورة جديدة... هكذا احتفلت إبنته بعيد الأب معه
Lebanon 24
بعد غياب طليق كارين رزق الله يظهر بصورة جديدة... هكذا احتفلت إبنته بعيد الأب معه
14:31 | 2023-06-21
21/06/2023 02:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. أحد أشهر المطاعم العالمية يفتتح فرعاً له وسط بيروت
Lebanon 24
قريباً.. أحد أشهر المطاعم العالمية يفتتح فرعاً له وسط بيروت
14:30 | 2023-06-21
21/06/2023 02:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال زوج فنانة معروفة جدّاً... ما هي تهمته؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال زوج فنانة معروفة جدّاً... ما هي تهمته؟
16:16 | 2023-06-21
21/06/2023 04:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:03 | 2023-06-22
قائد الجيش بحث مع الحاج حسن والوردات في رسم خريطة المحاصيل الزراعية
12:52 | 2023-06-22
كواليس لقاءات لودريان مع المسؤولين.. هل طُرح اسم قائد الجيش؟
12:51 | 2023-06-22
أين جهاد أزعور.. وهل سيلتقي لودريان في لبنان؟
12:43 | 2023-06-22
بوحبيب: علاقة لبنان بالسعودية قديمة ومتجذّرة
12:35 | 2023-06-22
تخريج دورة الأركان السابعة والثلاثين في كلية فؤاد شهاب
12:27 | 2023-06-22
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم تفاصيله
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
22/06/2023 20:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
22/06/2023 20:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
22/06/2023 20:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact