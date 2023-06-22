Advertisement

لبنان

نجل هانيبال القذافي: نشعر بالقلق الشديد على حالة والدي بعد نقله إلى المستشفى

Lebanon 24
22-06-2023 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1080113-638230344838650064.png
Doc-P-1080113-638230344838650064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نجل هانيبال القذافي إنّ "العائلة تشعر بالقلق الشديد على حالة والدي في لبنان بعد نقله إلى المستشفى".
 
 
وأضاف نجل هانيبال القذافي في حديثٍ لـ"الحدث" أنّ "السلطات اللبنانية ما زالت تسجن والدي منذ 8 سنوات بجرم لم يرتكبه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أين جهاد أزعور.. وهل سيلتقي لودريان في لبنان؟
lebanon 24
22/06/2023 20:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بوحبيب: علاقة لبنان بالسعودية قديمة ومتجذّرة
lebanon 24
22/06/2023 20:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم تفاصيله
lebanon 24
22/06/2023 20:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
منطقة مُحتلة جمعت 3 "زعماء" لبنانيين.. من هم؟
lebanon 24
22/06/2023 20:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

هانيبال القذافي

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:03 | 2023-06-22
12:52 | 2023-06-22
12:51 | 2023-06-22
12:43 | 2023-06-22
12:35 | 2023-06-22
12:27 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website