نجل هانيبال القذافي: نشعر بالقلق الشديد على حالة والدي بعد نقله إلى المستشفى

قال نجل هانيبال القذافي إنّ "العائلة تشعر بالقلق الشديد على حالة والدي في لبنان بعد نقله إلى المستشفى".

وأضاف نجل هانيبال القذافي في حديثٍ لـ"الحدث" أنّ "السلطات اللبنانية ما زالت تسجن والدي منذ 8 سنوات بجرم لم يرتكبه".