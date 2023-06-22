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لبنان

ميقاتي استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.. والتقى نواباً والبيسري

Lebanon 24
22-06-2023 | 05:46
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين قبل ظهر اليوم في السرايا، وذلك في حصور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان  إدغار شهاب. وتناول البحث التعاون بين لبنان و"البرنامج" والمشاريع المستقبلية.
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نواب عكار
واستقبل رئيس الحكومة النواب السادة: وليد البعريني، سجيع عطية وأحمد رستم، في حضور وفد من رؤساء البلديات في عكار والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. وتناول البحث الاوضاع الانمائية لمنطقة عكار.
 

الامن العام 
وإجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري.
 
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