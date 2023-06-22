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لبنان

بيروت احتفلت بعيد الموسيقى على درج مار نقولا مع جمعية REBIRTH BEIRUT

Lebanon 24
22-06-2023 | 05:52
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أعادت Rebirth Beirut  تجربة العام الماضي الموسيقية على درج مار نقولا التراثي في الأشرفية، فبعد إضائته من ضمن مبادرة "ضوي شارعك" وبعدما ساهمت الجمعية بإضاءة أكثر من 104 شارعاً لتاريخ اليوم بالشراكة مع ميدكو، تحتفل بعيد الموسيقى، لافتة الى أن ذلك يأتي "لإثبات مرة جديدة أن بيروت هي عاصمة الفرح والموسيقى والحب وستبقى".
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وقالت الجمعية في بيان: "هذا النشاط الثقافي جمع عدداً كبيراً من أبناء بيروت الذين رقصوا حتى منتصف الليل في مشهد أعاد الفرح إلى قلوب أهالي المنطقة الذين عانوا الكثير بعد انفجار المرفأ الذي دمّر منازلهم ومحلاتهم التجارية كما أدى الى مقتل وجرح عدد كبير من الناس بشكل مأسوي".

إستهل رئيس ومؤسس جمعية Rebirth Beirut  كابي فرنيني النشاط مرحبّاً بالحاضرين شاكراً "كل من دعم النشاط ولبّى الدعوة وعلى رأسهم محافظ بيروت القاضي مروان عبود كما داعم هذه المبادرة شركة MEDCO ". وأثنى على "تعاون الإعلام والمؤسسات التجارية والسياحية التي تبذل جهداً كبيراً للحفاظ على أجمل صورة لبيروت". وشكر المشاركين الذين أحيوا الحفل ومنهم: DJ Guy, Les Croquenotes, Spectrum, Sabayat Band, Clara Atallah, Ss.hh.a.n.a, Joy Fayad  ، كذلك شكر الرعاة الرسميين للنشاط الذين بدعمهم أثبتوا عن وطنية كبرى وشعور بالمسؤولية تجاه نهضة بيروت ولبنان".

وقال: "أردنا ترسيخ هذا الحفل ليصبح ذكرى سنوية جميلة عابقة بالفرح والنور لأن بيروت هي كذلك. اليوم وبدعم كل الحاضرين وإيمانهم بجمعيتنا نستمر في  إضاءة كل شوارع وجادات المدينة فلا يليق بها إلا الحياة والفرح والحب".

الجدير ذكره أن جمعية Rebirth Beirut تساهم في نهضة المدينة وإنارة الشوارع وتشجيع الفنانين الجدد من خلال معارض ثقافية وفنية وموسيقية وهي ملتزمة بـ"إكمال هذه النشاطات حبّاً ببيروت وأهلها"، وفق ما جاء في بيانها.

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