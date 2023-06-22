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لبنان

إقفال 12 مركزاً تجميلياً في الجنوب.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 05:56
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أن "فرق التفتيش التابعة لمديرية العناية الطبية في وزارة الصحة  العامة كشفت عن عمل عدد من مراكز التجميل في محافظة النبطية ومنطقة دير الزهراني من دون تراخيص قانونية".
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وأضافت في بيان: "بناء عليه عمدت المديرية بتوجيهات من وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إلى إقفالها مع التأكيد على عدم التساهل على الإطلاق حيال عدم الإلتزام بالضوابط القانونية الموضوعة لمراكز التجميل".  

والمراكز هي التالية:

VIP- حوراء بلوط – موني ابراهيم – Bella House – Ovla Beauty – زينب مظلوم – Fiori – Rana Spa – زينب قبيسي – Roudy Beauty Clinic – رشا فهد – Chivime Beauty Day. (الوكالة الوطنية)
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