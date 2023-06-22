Advertisement

لبنان

فضيحة مُدوية في منطقة لبنانية.. "براز بشري" في مياه لصناعة الأجبان!

Lebanon 24
22-06-2023 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1080128-638230364537300006.jpg
Doc-P-1080128-638230364537300006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دهمت أمن الدّولة معملاً للأجبان والألبان في عربصاليم وختمته بالشّمع الأحمر، بعدما تبيّن وجود بكتيريا وبقايا براز بشريّ في المياه المستعملة لصنع الألبان والأجبان.

وفي مرجعيون، ختمت أمن الدّولة معملاً آخر لعدم مطابقته الشروط الصحيّة،  كما ختمت صباح اليوم خمسة معامل أخرى لتعبئة المياه، بحضور مندوب من وزارة الإقتصاد، حين تبيّن وجود بكتيريا مضرّة فيها، ويجري التحقيق مع أصحاب تلك المعامل حاليّاً بإشراف المدّعي العامّ للجنوب، القاضي رهيف رمضان، لتبيان حقيقة الأمر.
Advertisement

 
وأوضحت أن "حملة المديريّة في مجال الأمن الغذائيّ مستمرّة، والإهمال الواقع لدى بعض المصانع والتجّار أخطر ممّا يتصوّره البعض، ونطلب من المواطنين التنبّه لمصادر مشترياتهم الغذائيّة والتأكّد من جودتها، والتبليغ عند حصول أيّ ارتياب". (الوكالة الوطنية)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:03 | 2023-06-22
12:52 | 2023-06-22
12:51 | 2023-06-22
12:43 | 2023-06-22
12:35 | 2023-06-22
12:27 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website