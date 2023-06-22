بوحبيب استقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة

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اجرى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سلسلة لقاءات ديبلوماسية حيث بحث على التوالي مع كل من سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت، وسفير الصين تشيان مين جيان العلاقات الثنائية إضافة الى موضوع التجديد المرتقب لعمل قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" خصوصا وان الوزير بو حبيب سيبعث برسالة الى مجلس الامن يطلب فيها تجديد مهام اليونيفيل لسنة جديدة حتى نهاية العام 2024.والتقى بوحبيب سفير تركيا لدى لبنان علي باريش اولسوي وتم البحث في عمل شركة تيكا التركية التي تقوم بمساعدة من وزارة الخارجية التركية بترميم وإعادة تأهيل مبنى وزارة الخارجية في رياض الصلح .