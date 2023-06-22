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لبنان

بوحبيب استقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة

Lebanon 24
22-06-2023 | 06:17
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اجرى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سلسلة لقاءات ديبلوماسية حيث بحث على التوالي مع كل من سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت، وسفير الصين  تشيان مين جيان العلاقات الثنائية  إضافة الى موضوع التجديد المرتقب لعمل قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" خصوصا وان الوزير بو حبيب سيبعث برسالة الى مجلس الامن يطلب  فيها تجديد مهام اليونيفيل لسنة  جديدة حتى نهاية العام 2024.
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والتقى بوحبيب سفير تركيا لدى لبنان علي باريش اولسوي وتم البحث في عمل شركة تيكا التركية  التي تقوم بمساعدة من وزارة الخارجية التركية بترميم وإعادة تأهيل مبنى وزارة الخارجية في رياض الصلح .
 
 
وكان استقبل بوحبيب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة سكوت تيرنر الذي اكد على دعم بلاده للجهود التي يبذلها لبنان من خلال استضافته للنازحين السوريين وبحثا تداعيات وجودهم على المجتمع اللبناني واقتصاده.
 
 
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