عبد الساتر عيّن جورج نعمة رئيساً لجامعة الحكمة

عيّن رئيس أساقفة بيروت للموارنة ووليّ الحكمة المطران بولس عبد الساتر، البروفيسور جورج نعمة رئيسًا لجامعة الحكمة، خلفًا للبروفيسور لارا كرم البستاني، شاكرًا إيّاها على "الجهود الّتي بذلتها في رئاسة الجامعة على مدى ثلاث سنوات في ظلّ الظروف والأوضاع الصعبة".

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ووزعت المطرانية سيرته المهنية وفيها:

"البروفيسور نعمة حائز على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصاديّة من جامعة بورغون، فرنسا ومن الجامعة اللبنانية وعلى شهادة دراسات معمّقة في النقد والتمويل والمصارف من جامعة باريس الثانية.

شغل منصب نائب رئيس جامعة الحكمة للشؤون الأكاديميّة وعميد كلّيّة الاقتصاد وإدارة الأعمال.

كما شغل سابقًا منصب نائب رئيس الجامعة الأنطونيّة وعميد كلّيّة إدارة الأعمال فيها، وهو أستاذ في العلوم الاقتصاديّة وقد عمل سابقًا كمستشار لدى مجلس الوزراء في دولة قطر.

نشر العديد من الأبحاث العلميّة وشارك في مجال التقييم الأكاديمي للعديد من الأبحاث والمجلّات المحكّمة علميًّا".

وأوضحت المطرانية أن "البروفيسور نعمة يتسلم مهامّه في رئاسة جامعة الحكمة بدءًا من الأوّل من آب ٢٠٢٣".