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لبنان

حبيب زار الخليل: رفع رأس مال مصرف الإسكان الى 150 ملياراً

Lebanon 24
22-06-2023 | 06:57
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وقّعت وزارة المالية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تعاون تتضمن الاستعانة بخبرات محلية ودولية لتعزيز الإدارة والجباية الضريبية ولربط السياسات الضريبية بتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، بتمويل من البرنامج، وتمتد فترة التعاون لغاية نهاية العام 2024.
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وفي شأن منفصل، استقبل وزير المالية يوسف الخليل، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، حيث جرى عرض لمشاريع مصرف الإسكان ومسار آلية الإقراض، إضافةً الى الجهود التي يبذلها المصرف في سبيل مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وبعد اللقاء، قال حبيب: "زرنا الخليل لشُكره على المرسوم الذي رفعه وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار الى مقام مجلس الوزراء، والقاضي بزيادة رأسمال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة الى 150 مليار، على أمل أن يقُرّ مجلس الوزراء المرسوم في القريب العاجل".
وأضاف: "عرضنا مشاريع مصرف الإسكان والعقبات التي يُواجهها المُقترضون لتأمين المستندات المطلوبة في ظل إضراب موظفي القطاع العام".
وتابع: "وتلمّسنا من وزير المال كل دعم لمشاريع مصرف الإسكان وخدماته التي تُشكّل باب أمل لذوي الدخل المحدود والمتوسّط في ظل الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".
 
 
كما زار رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، الخليل، وعرض معه الاوضاع الاقتصادية والمالية في ظل الازمة التي يعيشها لبنان.

ولفت الحريري الى ان "زيارة المغتربين والسياح الأجانب الى لبنان قد تحرك الوضع الاقتصادي إيجابا ويجب استغلالها لما فيه مصلحة المواطنين".
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