مخابرات الجيش أوقفت 3 نازحين سوريين بينهم إمرأة... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش - مكتب جزين، قامت بمؤازرة وحدات من الجيش بمداهمات للتجمعات السكنية التي يقطنها النازحون السوريون، في بلدات ساحل جزين شواليق ولبعا وعين المير، وأوقفت ثلاث أشخاص من بينهم إمرأة من التابعية السورية، لقيامهم بالإتجار بالمخدرات.

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