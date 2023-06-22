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لبنان

بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!

Lebanon 24
22-06-2023 | 07:33
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حصل "لبنان 24"، على فيديو يُظهر إصطياد بعض الصيادين في منطقة الأوزاعي، لسمكة قرش صغيرة، صباح اليوم.
 
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