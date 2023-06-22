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لبنان

دريان غادر إلى السعودية لأداء مناسك الحج: ندعم أي مبادرة تصب في مصلحة اللبنانيين

Lebanon 24
22-06-2023 | 07:29
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غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج بدعوة كريمة وضيافة المراسم الملكية.
 
 
وكلف أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك في جامع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت عند الساعة السادسة والربع من صباح يوم الأربعاء 28 حزيران الجاري، بحسب بيان المكتب الإعلامي في دار الفتوى.
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وقال مفتي الجمهورية قبيل مغادرته بيروت:" ان ما تشهده الساحة اللبنانية من استمرار الشغور الرئاسي وفشل انتخاب رئيس للجمهورية وشلل في مؤسسات الدولة يشكل خطرا على كيان الوطن، والمعالجة تكمن في الحوار للوصول الى حلول، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه من عناد وتصلب في المواقف سيكون الجميع خاسرا والبلد في مزيد من الانهيار".
 أضاف": التفاهم السياسي على انتخاب رئيس جامع هو مطلب اللبنانيين، ودار الفتوى مع تغليب لغة الحوار، وتدعم وتؤيد أي مبادرة من الدول الشقيقة والصديقة تصب في مصلحة اللبنانيين لمعالجة المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان، ولا ينبغي عرقلة المبادرات الإنقاذية، بل على المعنيين التسهيل والتعاون مع من يريد لوطننا الخير والتقدم والازدهار والنمو، فالتأخير في انتخاب رئيس له آثار سلبية كبيرة على تماسك مؤسسات الدولة".

وتابع: "لا ينتظم عمل المؤسسات الدستورية في لبنان ولا يتوازن إلاّ بانتخاب رئيس للجمهورية رأس المؤسسات، يحمل صفات المحافظة على اتفاق الطَّائف، والعيش المشترك، وهوية لبنان العربية، وعلاقاته الدولية".

وختم: "نهيب باللبنانيين كافةً ممارسة الضغوط بشتى الوسائل المشروعة لكي ينتخب النواب رئيسا للجمهورية". (الوكالة الوطنية)
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