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لبنان

لجنة التربية اطلعت على الاوراق الاساسية المساندة للاطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

Lebanon 24
22-06-2023 | 08:00
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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرراللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، ايهاب حماده، بلال حشيمي، انطوان حبشي، حليمة قعقور، اسعد درغام، عدنان طرابلسي، بلال عبدالله،  ينال الصلح وطه ناجي.
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كما حضر الجلسة ممثلو وزارة التربية: رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء البروفسرة هيام اسحق يرافقها الدكتور جهاد صليبا واكرم سابق.
 
 
وحضر عن المركز التربوي للبحوث والانماء عدد كبير من الاختصاصيين في موضوع جدول اعمال الجلسة، وذلك للاطلاع على الاوراق الاساسية المساندة للاطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، المعد من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء.

واستمعت اللجنة بالتفصيل للشرح الذي عرُض من قبل الخبراء والاختصاصيين المشاركين في وضع هذه الاوراق.
 
 
كما  عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها بعد ظهر يوم الخميس، برئاسة النائب ادغار طرابلسي وحضور النواب: ايهاب حمادة،انطوان حبشي، اشرف بيضون، بلال حشيمي.
 
 
كما حضر الجلسة المحامي مروان دكاش، وذلك لمتابعة مناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، المقدم من النائب علي حسن خليل. 
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