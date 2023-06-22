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لبنان

سجال بين "القوات" و"التوحيد العربي".. ماذا يجري بينهما؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 08:31
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 صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
 
"تأسف الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية" لتدني مستوى الخطاب السياسي لدى بعض السياسيّين، حيث سمح الوزير السابق وئام وهاب لنفسه في مقابلة له، أمس، باختراع أخبار لا وجود لها على أرض الواقع إطلاقًا، وقد اخترعها اختراعًا فقط في محاولة يائسة للنيل من "القوات اللبنانية". وبالطبع أتى ذلك كلّه خدمةً للجهة التي ينتمي إليها".
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وفي هذا السياق، ردت أمانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي  في بيان لها على بيان "القوات اللبنانية"، وقالت:" لا نريد الدخول في سجال مع الإخوة في حزب القوات اللبنانية. ورغم تقديرنا للكثير من مواقفهم أو خلافنا حول البعض الآخر منها إلا أن ما ذكره رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب يعرفه الدكتور سمير جعجع جيداً وسمعه من أكثر من مصدر، واذا كان لم يتأكد منه بعد فحتما سيتأكد من صحة هذا الكلام في المرحلة المقبلة .والسلام". 
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