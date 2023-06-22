سلام استقبل شقير وبحثا في تفعيل الاتفاقيات بين لبنان والسعودية

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، وذلك استكمالا للزيارة الاخيرة التي قام بها الوزير سلام للمملكة العربية السعودية، وبهدف الاستفادة من الاجواء الايجابية التي اتسمت بها الزيارة أولا ومن عامل الوقت لتسريع فتح الأسواق السعودية امام صادرات لبنان ثانيا.وخصص الاجتماع لتحضير الاتفاقيات الاقتصادية التي كانت متوقفة منذ عام 2016 مع المملكة لإعادة احيائها وتفعيلها في أسرع وقت ممكن.