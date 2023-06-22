Advertisement

لبنان

سلام استقبل شقير وبحثا في تفعيل الاتفاقيات بين لبنان والسعودية

Lebanon 24
22-06-2023 | 09:52
A-
A+
Doc-P-1080190-638230496753729445.png
Doc-P-1080190-638230496753729445.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، وذلك استكمالا للزيارة الاخيرة التي قام بها الوزير سلام للمملكة العربية السعودية، وبهدف الاستفادة من الاجواء الايجابية التي اتسمت بها الزيارة أولا ومن عامل الوقت لتسريع فتح الأسواق السعودية امام صادرات لبنان ثانيا.
Advertisement

وخصص الاجتماع لتحضير الاتفاقيات الاقتصادية التي كانت متوقفة منذ عام 2016 مع المملكة لإعادة احيائها وتفعيلها في أسرع وقت ممكن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:03 | 2023-06-22
12:52 | 2023-06-22
12:51 | 2023-06-22
12:43 | 2023-06-22
12:35 | 2023-06-22
12:27 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website