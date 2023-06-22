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لبنان

توقيف معمل تعبئة مياه عن العمل.. ومحضر ضبط في حق ملحمة

Lebanon 24
22-06-2023 | 09:56
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واصل مندوبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتهم الرقابية، لاسيما على معامل تعبئة المياه للتثبت من اتباعها الشروط الصحية اللازمة في المياه التي تقدمها للمواطنين حفاظا على صحتهم.  
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وفي هذا الإطار، سطر فريق من مفتشي المصلحة محضري ضبط الاول في حق معمل لتعبئة المياه في مدينة صور وتوقيفه عن العمل لحين اجراء التصليحات اللازمة، والثاني في حق ملحمة في بلدة المروانية لعدم مراعاة شروط النظافة والقواعد العامة لصحة الغذاء. فيما تم سحب عينات من ثلاثة معامل في المروانية، بالاضافة الى متابعة نتائج العينات مع المعامل التي قامت بتصحيح الخلل لديها.
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