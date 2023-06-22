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لبنان

إشكال وإطلاق نار في كورنيش المزرعة... وأحد الأشخاص إصابته خطيرة

Lebanon 24
22-06-2023 | 10:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي في منطقة كورنيش المزرعة، بين عدد من الشبان، تطوّر إلى إطلاق نار وإصابة شخص بجروحٍ خطيرة.
 
 
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كونيش المزرعة

إشكال

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