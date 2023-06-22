إجتماع طارئ في وزارة الاقتصاد لاطلاق عملية شراء القمح

عقد إجتماع في وزارة الإقتصاد والتجارة بين وزراء الاقتصاد أمين سلام المالية يوسف خليل والزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، حيث جرى التباحث في آلية شراء القمح بصنفيه والشعير وطرق الاسراع بتطبيقها وتسهيل اجراءاتها المالية.

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وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث بالاضافة الى مصلحة الابحاث العلمية والجيش، من أجل وضع الاجراءات التنفيذية للآلية التي وضعتها وزارتي الاقتصاد والزراعة لعملية الشراء باسرع وقت ممكن، حيث سيتم تحديد الزمان الذي سيطلق فيه عملية الشراء.