عمره 87 عاماً... مسنٌّ مفقود منذ يومين فهل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التالــــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- هاشم محمّد مجدرة (من مواليد عام 1936، لبناني).الذي غادر قُرابة الساعة16:00 من تاريخ 20-6-2023 منزله الكائن في محلّة النّبعة، ولم يعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة جسر بيروت على الرقم: 485420-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.