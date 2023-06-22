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لبنان

اللقاء دام ساعة... ماذا تبلّغ باسيل من لودريان؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 10:34
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أكدت معلومات للـ"ال بي سي"، أن  لقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل دام اكثر من ساعة والاجواء وصفت بالايجابية.

وكشفت أنّ رئيس "التيار" تبلّغ من لودريان أن المرحلة السابقة طويت وأن مرحلة جديدة بدأت من خلال جولته وان الاساس يبقى الحوار اللبناني - اللبناني. 
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بدوره شرح باسيل ان انتاج رئيس لا يمكن ان يكون الا نتيجة توافق بين جميع اللبنانيين حول الشخص والبرنامج، على ان يتم لاحقا طلب الدعم الدولي لتنفيذ البرنامج وقد توقف لودريان بايجابية عند ما قاله باسيل. (ال بي سي)
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