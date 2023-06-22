مولوي بحث مع وفد من "أصحاب المطاعم" أوضاع القطاع وعرض مع "الوفاء للمقاومة" شؤونا إنمائية

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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، يرافقه نائبه خالد نزها وأمين الصندوق عارف سعادة. وتم البحث في أوضاع القطاع مع بدء موسم الاصطياف.وثمن الوفد "حرص مولوي على تطبيق الإجراءات للحفاظ على الأمن السياحي".وشكر لـ"قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطا وعناصر التنسيق بينها والمؤسسات من جهة والتعاون القائم بين النقابة والشرطة السياحية من جهة أخرى".والتقى مولوي وفدا من كتلة "الوفاء للمقاومة"، ضم النواب: أمين شري وابراهيم الموسوي وعلي فياض، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون خدماتية وإنمائية.