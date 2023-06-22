العمليّة تخللها إطلاق نار... شعبة المعلومات داهمت "صالون حلاقة" فمن أوقفت؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في عكار، داهمت صالون حلاقة وأوقفت "ع.ح" و"ع.ك" وشخص آخر سوريّ الجنسية، لقيامهم بترويج وتعاطي المخدرات.

وقالت مصادر إنّه تمّ إطلاق النار في الهواء من قبل الدورية، أثناء إعتراض عدد من الشبان عملها.