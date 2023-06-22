خبرٌ ينتشر عن "هروب فهدٍ" من حديقة في الجنوب.. هل هو صحيح؟

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الخميس، خبرٌ زعم فرار حيوان شرسٍ من إحدى الحدائق في جنوب مدينة صور.

وأثار هذا الخبر الرعب في أوساط السكان، وقد انتشرت رسائل كثيرة في المنطقة تفيد بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنقل في الشوارع.

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وبعد شيوع النبأ المثير للبلبلة، تمّ التدقيق بالأمر، وتبين أنَّ الخبر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، وقد أكّد صاحب حديقة الحيوانات "إكسبلور" في صور بأنه لا فرار لأيّ حيوانٍ شرس منها.