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لبنان

حادث أليم.. انحرفت سيارته عن الطريق واستقرت في مقبرة!

Lebanon 24
22-06-2023 | 10:51
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نقلت الى مستشفى الحكومي في الهرمل، جثة السوري حامد المحمد (٣٥ سنة) بعد مصرعه في حادث سير. 
وفي التفاصيل، فإن سيارة الـ "بيك اب" لنقل البضائع التي كان يقوده المحمد، انحرفت عن الطريق في محلة وادي التركمان في جرود الهرمل واستقرت في مقبرة، حيث هدم سقف عليه، ما ادى الى مصرعه وجرح شخص آخر كان برفقته.
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ونقل عناصر الصليب الاحمر الجريح الى "مستشفى العاصي"، فيما استمرت اعمال رفع السقف المهدوم  نحو ساعتين،من فرق الصليب الاحمر وفرق الانقاذ في "الهيئة الصحية الاسلامية"،حتى تم انتشال جثة المحمد.  ويتولى مخفر الهرمل التحقيق في الحادث. (الوكالة الوطنية)
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