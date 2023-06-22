لقاء الأحزاب والقوى الوطنية: انتخاب رئيس هو المسار الطبيعي لإنهاء الأزمات

زارت هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، الأمين ‏العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، في إطار جولتها على رؤساء الأحزاب، وتداول المجتمعون في الأوضاع المحلية والإقليمية.

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واعتبر المجتمعون في بيان ان "أصدق توصيف لما يمارسه البعض، باسم السياسة في لبنان، هو أشبه بـ "المأساة البلهاء" من خلال الاستغراق في إبداعاتهم ‏التنظيرية عن الدستور ومحاربة الفساد وتسيير المرافق العامة، بما لا يتفق أبداً مع مضمون هذه العناوين، وإنما خدمة لمشاريع رهن ‏البلد وجعل أرزاق اللبنانيين وموارد عيشهم سلعة يتاجرون بها على حساب الوطن، وبما يخدم مصالحهم الشخصية توسلاً للوصاية ‏الغربية بعناوين شتى، مع إدراكهم بأن ذلك الزمن قد ولى".

واكدوا "أن الدعوة إلى الحوار البناء على معالجة عقلانية لأزمات البلد، وفي رأس ‏أولوياتها انتخاب رئيس للجمهورية، هو المسار الطبيعي لإنهاء الأزمات الراهنة، خصوصا وأن الشعب اللبناني بات يدرك حقيقة ‏مواقفهم، بعدما أثبتت التجربة أن رفع الشعارات البراقة وادعاء الشفافية ما هي إلى أقنعة مزيفة سرعان ما سقطت عن وجوههم‎. "



وشددوا على أن "الفراغ الحاصل لا يعفي الدولة من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها واتخاذ كل ما من شأنه تسيير شؤون المواطنين وتفعيل ‏العمل في المرافق العامة، بدل اللجوء إلى زيادة الأعباء المعيشية والتلهي بموضوع تنازع الصلاحيات، والأخطر من ذلك كله ‏الاستمرار في هدر المال العام بالإعفاءات والتراخيص المشبوهة‎".

وفي سياق آخر، استنكر المجتمعون "الاعتداءات الصهيونية المستمرة والمتمادية على الشعب الفلسطيني البطل، والتي تهدف إلى كسر إرادته ‏المقاوِمة نتيجة التكامل الرائع بين مختلف فصائل المقاومة وشعبها الحاضن لها بكل ثبات وقوة. كما توجهوا "بتحية إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل، الرافض لكافة أشكال التطبيع والتجنيس ‏والترهيب، والمتمسك دوماً بهويته وموارده مهما غلت التضحيات.