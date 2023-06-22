منطقة مُحتلة جمعت 3 "زعماء" لبنانيين.. من هم؟

قال مصدرٌ سياسي مُراقب إنّ الأحداث التي يشهدها الجولان السوري المُحتل على خلفية رفض الأهالي مشروعاً إسرائيلياً لتأسيس مراوح للطاقة هناك، ساهمَت بشكل مباشر في توحيد 3 زعماء سياسيين في لبنان وهم: وليد جنبلاط، طلال أرسلان ووئام وهاب.

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وبحسب المصدر، فإنّ الأطراف الـ3 قالوا كلمتهم الواحدة بشأن ما يجري في الجولان، الأمر الذي يؤكد إمتداد الدروز في لبنان باتجاه سوريا ووجود الروابط المشتركة بينهم عبر البلدين، وأضاف: "وحدة الكلمة الدرزية مهمة ومطلوبة، ونأمل أن تُترجم داخلياً في لبنان أيضاً".