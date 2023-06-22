Advertisement

لبنان

منطقة مُحتلة جمعت 3 "زعماء" لبنانيين.. من هم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-06-2023 | 11:27
A-
A+
Doc-P-1080234-638230553940753313.jpeg
Doc-P-1080234-638230553940753313.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدرٌ سياسي مُراقب إنّ الأحداث التي يشهدها الجولان السوري المُحتل على خلفية رفض الأهالي مشروعاً إسرائيلياً لتأسيس مراوح للطاقة هناك، ساهمَت بشكل مباشر في توحيد 3 زعماء سياسيين في لبنان وهم: وليد جنبلاط، طلال أرسلان ووئام وهاب.
Advertisement
 
وبحسب المصدر، فإنّ الأطراف الـ3 قالوا كلمتهم الواحدة بشأن ما يجري في الجولان، الأمر الذي يؤكد إمتداد الدروز في لبنان باتجاه سوريا ووجود الروابط المشتركة بينهم عبر البلدين، وأضاف: "وحدة الكلمة الدرزية مهمة ومطلوبة، ونأمل أن تُترجم داخلياً في لبنان أيضاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2023-06-22
16:55 | 2023-06-22
16:20 | 2023-06-22
16:01 | 2023-06-22
15:42 | 2023-06-22
15:16 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website