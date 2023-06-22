ترقّبوا.. هذا ما ستشهده أنفاق مطار بيروت!

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، أنّ "السعي إلى تأمين التمويل لتطوير وتحديث الخدمات المقدمة في مرافق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت أثمر عن تركيب سكانر في مبنى الركاب للكشف على الحقائب، وتركيب الألواح الشمسية لتأمين التيار الكهربائي لإضاءة أنفاق المطار واستبدال 11 ألف م م من الموكيت".

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