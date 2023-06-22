تخريج دورة الأركان السابعة والثلاثين في كلية فؤاد شهاب

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أقيم قبل ظهر اليوم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان – في الريحانية حفل تخريج دورة ضباط دورة الأركان السابعة والثلاثين التي تضمّ ضباطًا من الجيش والأجهزة الأمنية والدول العربية الشقيقة. ترأس الحفل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره ممثلون عن الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية وشخصيات ديبلوماسيّة وعدد من الملحقين العسكريين والوزراء السابقين، إضافة إلى عدد من الضباط وذوي المتخرجين.بعد توزيع الشهادات على المتخرجين، ألقى كل من طليع الدورة وطليع الضباط العرب والأجانب كلمة شكر فيها قيادة الجيش وقيادة الكلية وضباطها وأساتذتها على الجهود المبذولة لمتابعة الدورة وصولًا إلى تحقيق أهدافها.كما ألقى قائد الكلية العميد الركن محمد بيطار كلمة قال فيها: "قررت قيادة الكلية بدعم من قيادة الجيش أن تسلك في نهجها الطريق الأكثر صعوبة لكنه الأكثر إنتاجية لمستقبلها ومستقبل التعليم في الجيش، فبدأت تطبيق رؤيتها على مختلف الصعد عبر تضمين منهاج الدورة بعض الإضافات الأساسية".بعد ذلك ألقى العميد الركن هيكل كلمة جاء فيها: "يمثل هذا اليوم ثمرة جهود دؤوبة بذلتموها طوال عام كامل، ثابرتم خلاله على اكتساب العلوم العسكرية المتقدمة حتى تَحقق لكم النجاح المنشود، ونلتم لقب ركن عن جدارة وتميُّز".وأضاف: "لقد خلقت الأزمة الحالية سلسلة تداعيات طالت معظم القطاعات وأثرت بعمق في عمل المؤسسات ومن بينها الجيش الذي بات يواجه تعقيدات وصعوبات كبيرة، إلى جانب الصعوبات الشخصية التي يتعرض لها عسكريوه. لكن تمسّكنا بعقيدتنا العسكرية ورسالة الجندية، وتقديسنا لقَسَم الذود عن البلاد، يحتّمان علينا الاستمرار في تحمّل المسؤولية مهما غلت التضحيات، متسلحين بالإصرار والإرادة التي لا تلين."وختم بتهنئة المتخرجين والتنويه بجهود عناصر الكلية والأساتذة المدربين، وشكر الجامعات وبخاصة الجامعة اللبنانية على تعاونها الأكاديمي مع الجيش بهدف رفع المستوى الثقافي والعلمي لعناصره.