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لبنان

قائد الجيش بحث مع الحاج حسن والوردات في رسم خريطة المحاصيل الزراعية

Lebanon 24
22-06-2023 | 13:03
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون وزير الزراعة في حومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في لبنان عبد الله الوردات، وجرى البحث في رسم خريطة المحاصيل الزراعية.
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