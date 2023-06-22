كواليس لقاءات لودريان مع المسؤولين.. هل طُرح اسم قائد الجيش؟

أفادت قناة الـ"MTV"، اليوم الخميس، بأنَّ المُوفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان نبّه المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم على مدى يومين إلى أنَّ صورة لبنان تدهورت عالمياً، كاشفاً أن الكثير من الجهات باتت غير راغبةً بدعمه على اعتبار أنه على اللبنانيين تدبُر أمورهم.

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وبحسب القناة، فإنّ لودريان شدّد رغم كل ذلك على أنّ فرنسا لن تترك لبنان، مشدداً في الوقت نفسه على التوافق بين مختلف الأطراف السياسية.

كذلك، كشفت القناة أنَّ الموفد الفرنسي طرح تساؤلات على بعض من التقاهم تتعلق بالموقف من قائد الجيش جوزاف عون وإحتمال التحاق رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل بقافلة داعمي رئيس تيار المرده سليمان فرنجية.

يُشار إلى أنه من المرتقب أن يعقد لودريان اجتماعاً ظهر غدٍ الجمعة، مع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط في قصر الصنوبر.