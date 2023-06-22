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لبنان

لهذا السبب.. تدابير أمنية على مدى 3 أيام في وادي شحرور

Lebanon 24
22-06-2023 | 13:15
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، ما يلي: 
"بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم منع المرور على الطريق المؤدّي إلى ساحة الرعيّة في بلدة وادي شحرور لمدّة 3 أيّام (الجمعة والسبت والأحد في 23 و 24 و 25-6-2023)، وتحويل السّير إلى الطرقات المجاورة، تزامناً مع إقامة مهرجان بمناسبة عيد مار يوحنّا. يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير حفاظاً على السلامة العامّة، ومنعاً للازدحام". 
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