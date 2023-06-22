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لبنان

توتر داخل مُخيم البداوي.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 13:31
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شهدَ مخيّم البداوي، مساء اليوم الخميس، إشتباكاً مسلحاً بين عددٍ من الشبان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وبحسب المعلومات، فقد نتجَ عن الإشتباك سقوط جريحٍ نُقل إلى إحدى المُستشفيات لتلقي العلاج. 
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