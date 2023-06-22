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لبنان
سوريّ بقبضة "الإستقصاء" في الجنوب.. ما هي تهمته؟
Lebanon 24
22-06-2023
|
14:19
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة الماري قضاء حاصبيا، السوري "ح.أ." بتهمة سرقة اكياس علف من مزرعة المواطن "غ.أ. ق.".
وبحسب مندوبة
"لبنان24"
، فقد
تمّ تسليم السارق إلى مخفر راشيا الفخار للتحقيق وإجراء المُقتضى القانوني بحقه.
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