سوريّ بقبضة "الإستقصاء" في الجنوب.. ما هي تهمته؟

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة الماري قضاء حاصبيا، السوري "ح.أ." بتهمة سرقة اكياس علف من مزرعة المواطن "غ.أ. ق.".

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تمّ تسليم السارق إلى مخفر راشيا الفخار للتحقيق وإجراء المُقتضى القانوني بحقه.