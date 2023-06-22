مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!

عمد بعض صرّافي الدولار في السوق الموازية مؤخراً إلى الطلب من زبائنهم دفعَ مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية لقاء حصولهم على كلِّ ورقة نقديَّة بالدولار من الفئات الصغيرة، مثل الـ5 دولار أو الـ10 دولار.

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وعلى سبيل المثال، إن أرادَ المُواطن شراء 10 دولار من الصرّاف أو ورقة الـ5 دولار، فإنه يتوجب عليه أن يدفع 100 ألف ليرة، أي ما يقارب الدولار الواحد.