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لبنان

تفاصيل.. هذا آخر ما كُشِف عن الوضع الصحي لهنيبعل القذافي

Lebanon 24
22-06-2023 | 15:16
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نقل هنيبعل القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى مستشفى "أوتيل ديو" مساء أمس بعد تدهور حالته الصحية، إثر إضرابه عن الطعام لأسبوعين احتجاجا على سجنه منذ 2015.
وأفادت مصادر "الحدث" بأن "القذافي يعاني من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط حاد في ضغط الدم"، مشيرة الى أنه "أعيد إلى زنزانته بعد تلقيه العلاج الضروري واستقرار حالته".
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كما ذكرت أنه "مستمر بإضرابه عن الطعام ويشرب فقط الماء لتناول الدواء".
 
 
وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال باسم المولوي إنّ القذافي يتلقى الرعاية الطبية في إحدى المستشفيات عقب إضرابه عن الطعام قبل أسبوعين احتجاجاً على سجنه منذ 2015 من دون محاكمة.
 
وتمّ اعتقال هانيبال في لبنان بعد أن اتهمه المدعي العام بإخفاء معلومات عن مصير الإمام السيد موسى الصدر الذي جرى تغييبه عام 1978. 
 
 
ووفقاً لتقريرٍ نشرته وكالة "رويترز"، فقد أشار المولوي إلى أنَّ هنيبعل القذافي نُقل يوم الأربعاء من مبنى قوات الأمن، حيث كان محتجزاً، إلى المستشفى، بعدما شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت.
 
 
بدورها، قالت ريم الدبري موكلة القذافي: "حالته في تدهور مستمر، ولا علاقة له باختفاء الصدر"، وأضافت: "القذافي رهينة سياسية لأغراض غير معلنة وكان يبلغ من العمر عامين خلال وقوع تلك الحادثة".

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