خرق إسرائيلي جديد.. إليكم ما أعلنه الجيش

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 22 / 6 /2023 الساعة 7.30 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 متراً. وتتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".