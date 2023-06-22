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لبنان

تغريدة لافتة من سفير إيران في لبنان عن نظيره السعودي.. ماذا قال؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 16:01
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غرّد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى أماني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إحترامي وتقديري لسعادة السفير وليد بخاري على دعوته الكريمة. نستبشر خيراً بما يجري من حراك وتطورات، ونأمل أن تظلّل في وقت قريب أجواء الوفاق والتلاقي العلاقات بين جميع بلدان المنطقة، لما فيه خير ورفاه أمتنا وشعوبنا".
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