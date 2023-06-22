مقدمات النشرات المسائية

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يوم ثان للموفد الرئاسي الفرنسي في لبنان متجشما عناء مهمة صعبة محفوفة بواقع لبناني على درجة عالية من التعقيد والإنقسام السياسي.في اليوم الفرنسي الأول الذي اقتصر على زيارة جان إيف لودريان إلى عين التينة كان الصمت مطبقا ما خلا وصف الرئيس نبيه بري اللقاء الذي استمر ساعة مع الضيف الفرنسي بأنه كان صريحا وجيداأما في اليوم الثاني فقد خرج لودريان عن صمته مبددا بعض الغموض الذي كان يكتنف زيارته: أنا لا أحمل أي طرح ومهمتي استطلاعية سعيا للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة يوضح الدبلوماسي الفرنسي المخضرم.ويضيف: سأسعى إلى وضع أجندة إصلاحات تعطي الأمل لكن الحل بالدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين وفرنسا تبقى حاضرة دائما لمساعدتهم.بين من التقاهم لودريان اليوم كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لم يبد على درجة عالية من الحماسة للزيارة الفرنسيةعدم الحماسة عثر عليه في قول جعجع إن المشكلة في لبنان ليست بحاجة إلى فرنسا أو غيرها من الدول وإن ملف الرئاسة يتعلق بمئة وثمانية وعشرين نائبا فحسب ولا يتطلب تدخلا دوليا بل يجب العودة إلى الحل الداخليموقف جعجع التقى مع كلام للسفيرة الأميركية دوروثي شيا المنتهية مهمتها في بيروت فقد خاطبت اللبنانيين: إن التغيير الحقيقي لن يأتي من خارج حدود بلدكم وطالبت بالتوافق وانتخاب رئيس غير فاسد وغير خاضع للنفوذ الخارجي.خارج لبنان ظلت فلسطين تتصدر المشهد وهذه المرة من باب عملية الإغتيال التي نفذتها إسرائيل جوا للمرة الأولى في الضفة الغربية منذ عشرين عاما وأدت إلى إستشهاد ثلاثة مقاومين قرب جنين.غداة العملية نفذ إضراب شامل ومسيرات حاشدة في محافظة جنين فيما كانت المقاومة تتوعد بعقاب شديد.أما في الجولان المحتل فقد أجبرت انتفاضة الأهالي السوريين العدو على تأجيل نصب مراوح للطاقة وهو مشروع إستيطاني في أراضيهم الزراعية.كيف يمكن الخروج من المأزق الرئاسي؟ انه السؤال المحوري الذي طرحه المبعوث الفرنسي على من التقاهم اليوم. السؤال المباشر للودريان استتبع سؤالين مبطنين. الأول: ما خريطة الطريق بعد سليمان فرنجية؟ والثاني: كيف يمكن اقناع ثنائي أمل- حزب الله بالتخلي عن فرنجية والسير بمرشح آخر يمكن ان يلقى قبولا عند المعارضة وعند الاطراف السياسية التي تقاطعت على انتخاب جهاد ازعور؟ طبعا الاجابات التي حصل عليها لودريان تفاوتت حسب من التقى بهم، لكن الواضح ان الاخير شدد اينما حل على مبدأ التوافق، وعلى ضرورة ان يتوافق اللبنانيون على اسم رئيس جمهوريتهم المقبل. الا تعني الدعوة الفرنسية الى التوافق ان باريس تخلت عن تأييدها مرشح الممانعة؟اللافت ان لودريان الذي شدد اينما حل على انه لا يملك اسما محددا ، وانه آت للاستماع الى الاطراف اللبنانيين فقط لا غير، سأل اكثر من مرة عن قائد الجيش. زيارة لودريان لبيروت لن تكون يتيمة بل ستتبعها زيارة اخرى او زيارات ما يؤشر الى ان الفراغ الرئاسي لن ينتهي قريبا، وانه اصبح برسم الحل الاقليمي والدولي بعدما ثبت ان فريق الممانعة لا يريد حلا محليا ، وهو يتقصد تعطيل عملية الانتخاب كلما اصبح تظهير صورة الرئيس ممكنا محليا. تربويا ، القرار الحكومي المفاجىء بالغاء امتحانات البريفيه لهذه السنة لا يزال يثير الكثير من التداعيات. فالحكومة اخطأت في امتحان الامتحانات ، وعند الامتحان تكرم الحكومة او تهان!.اسماك القرش تغزو بحر لبنان.او هكذا قد يخيل لكل من يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.طبعا، الخبر مهم، ومن المؤكد أنه يستحق المتابعة اللازمة من المعنيين، درءا لأي خطر محتمل من جهة، ومن دون اثارة هلع قد يكون غير مبرر، من جهة اخرى.اما اسماك القرش السياسية، التي تغزو لبنان وتفتك بشعبه منذ عام 1990، فدرء خطرها لا يبدو في متناول اليد، والهلع من افعالها دائما مبرر، فكيف اذا كانت التحقيقات القضائية في حقها تتسارع في اكثر من دولة، فيما عجزها الفاضح عن فرض الرئيس الذي تريد، حتى تمدد لنفسها ست سنوات، تؤكده العقبات الميثاقية والوطنية المستعصية على التجاوز والعصية على التهديد والوعيد وكل تعابير التعالي والفوقية والاستفزاز التي يستخدمها البعض بشكل غير مفهوم منذ مدة.هذا في المشهد العام. أما في الصورة السياسية اليوم، فقد اختصرتها جولة جان ايف لودريان على بعض المعنيين، واستقباله لبعضهم الآخر في قصر الصنوبر، فيما تراوحت التسريبات حول الزيارة، بين جازم بأنها لا تحمل أي جديد باستثناء الاستطلاع، وحاسم بأنها رسمت حدا فاصلا بين مرحلة ومرحلة، وبأنها تحضيرية لما سيأتي في المستقبل غير البعيد. والبارز في جولة اليوم، اللقاء المطول الذي جمعه برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة، بمشاركة السفيرة الفرنسية آن غريو والنائبة ندى البستاني، التي سنكون معها في مداخلة بعد قليل للاطلاع على تفاصيل اللقاء.جميع من التقاهم الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، أدلوا بمواقف أو سربوا أجواء، وحده لو دريان لم يتحدث.معظم الكلام تركز على: هل المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة؟ وعلى: هل ما زال ترشيح رئيس تيار المردة قائما؟أجواء فرنجيه تحدثت عن إيجابية اللقاء وأنه تخلله حوار بناء للمرحلة المقبلة والفرنسيون يبحثون عن حل متكامل للازمة يشارك فيه جميع الفرقاء انطلاقا من المبادرة الفرنسية.إذا أجواء فرنجيه أن المبادرة الفرنسية مازالت قائمة.ماذا عن الآخرين؟ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وعن إمكان إحياء المبادرة الفرنسية، اعتبر أن "هذه المرحلة باتت من الماضي، وأنها صفحة وانطوت، كما أن الموفد الفرنسي لم يأت أبدا لإقناعنا بفرنجية أو بمرشح آخر".مصادر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم تكن بعيدة عن هذا الجو إذ تحدثت عن أن باسيل تبلغ من لودريان ان المرحلة السابقة طويت.إذا تمت مراكمة هذه الأجواء، فإن النتيجة تكون: المرحلة السابقة التي فيها فرنجيه طويت، فهل تخلى الفرنسيون عن دعم ترشيح فرنجيه ؟ ماذا عن الموقف من المرشح الثاني جهاد أزعور؟ ماذا عن المرشحين الآخرين غير المعلن رسميا ترشيحهم؟في موازاة الحركة الفرنسية، معاودة تحرك سعودي يحمل أكثر من إشارة، ومن أبرز الإشارات العشاء السنوي للسفير السعودي وليد البخاري إلى السفراء العرب والأجانب، ومن ضمنهم السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني.تربويا، فضيحة إلغاء امتحانات شهادة البروفيه تتوالى، وزير التربية، المعني الأول بالموضوع، يعترض بشراسة على القرار ويستغرب ويستهجن ويقول: "من خارج جدول الأعمال وبغض النظر عن أي اعتبار تربوي، قيل لنا إن القوى الأمنية قد تكون غير جاهزة لتأمين هذه العملية. وبصراحة كلية نتساءل، كيف يمكن ألا تتمكن من تأمين أمن الشهادة المتوسطة فيما تستطيع توفير الأمن لشهادة الثانوية العامة؟".ويتابع: "كان هذا الأمر موضع استغراب واستهجان من جانبنا ومن جانب وزارة التربية والمركز التربوي وجميع التربويين لأننا لا نقوم بإجراء الامتحانات ترفا، بل لأننا ليست لدينا وسيلة أخرى لقياس مدى أهلية المتعلمين للانتقال من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية، سوى عن طريق الشهادة المتوسطة".هو أسبوع الموضة السياسية الفرنسية على البوديوم اللبناني.. حيث لا عرض ولا طلب لا مبادرة جديدة،ولكن القديم على قدمه مع بعض التعديل حفر لتنزيل مواصفات المبادرة الفرنسية وتعويمها قبل وضعها ضمن الباقة الشاملة لم يكتسب جان إيف لودريان براعة سلفه إيرفي دو شاريت، الذي ما غادر منطقة التفاوض عام ستة وتسعين حتى انتزع تفاهم نيسان من عناقيد الغضب...فوزير خارجية فرنسا السابق أجرى مسحا شاملا على طول الخط الرئاسي برقميه ال23 وال29، وحاول في اليوم الاول أن يصنع "اتفاق اطار" في جولته بين السرايا وبكركي ومعراب والبياضة انتهاء بقصر الصنوبر.وبين صمت الجولتين اختار الموفد الفرنسي التصريح من الصرح وبشفاعة مار بشارة بطرس الراعي فك عقدة لسانه وأكد المؤكد، من أنه لا يحمل أي مبادرة،وسيتواصل مع كل الأفرقاء في لبنان للخروج في أسرع وقت ممكن من الأزمة السياسية.وشدد على أن الحل يأتي من اللبنانيين، وفرنسا ستبقى دائمة الحضور لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر على تقديم المساعدة المطلوبة للبنان.خلال اللقاءات أجرى لودريان امتحانات دخول للأزمة مع الأطراف المعنية.. لكن دبلوماسيته الهادئة فضحت مراميه، فاكتشف من التقوه ان قلب فرنسا لايزال "على الشمال"،وفي غداء الساعتين مع فرنجية في قصر الصنوبر لم يبد أن لودريان قد تراجع عن مبادرة بلاده...ولكنه كان مستمعا لرأي رئيس تيار المردة حول الاستحقاق وفرصه وعلى صبحية الرئيس نجيب ميقاتي جاء الشعور متقاربا بأن باريس لم تترك مبادرتها، إنما قد تضيف اليها بعض المحفزات.ولكن أوساطا حكومية لمست ان الرجل لا يحمل اي حلول ولا مبادرات، بل كان اقرب الى الصحافي الاستقصائي في أسئلته عن الازمة.. واعدا بأنه سيعود الى بيروت الشهر المقبل...وإذ يطوف لودريان على كل القوى المعنية.. فإنه يفتقد الى المرشح الاكثر حصدا للاصوات: جهاد ازعور, الذي يتخذ من واشنطن مقرا للاقامة لأن ظروف عمله وإن علقت مرحليا، لا تسمح له بعقد اجتماعات ولقاءات سياسية.وعليه تفيد معلومات الجديد بأن ازعور تلقى إشعارا من لودريان بالحضور للقاء..ولكنه في الوقت الحالي لن يحضر الى لبنان.لقاء معراب كان نسخة طبق الأصل عن باقي اللقاءات.. فاستقبله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع محاطا بفصيل من الصف القواتي الأول طرح لودريان الأسئلة نفسها على جعجع...ومن طبيعة أجوبة الحكيم للصحافيين بعد اللقاء بدا واضحا أن جعجع يحاول قطع الطريق على المبادرة الفرنسية، بقوله إن كل قصة الرئاسة في يد مئة وثمانية وعشرين نائبا.. "ولو شدوا ركابن شوي كان صار عنا رئيس"،وأضاف جعجع إن بيت القصيد في لبنان لا عند الأميركي ولا الفرنسي ومعهما السعودي والإيراني.. قبل أن يختم بالقول "المجالس بالأمانات"، وإلى أن ينتهي لودريان من جولة أخذ المقاسات واختيار القماشة الرئاسية قبل تفصيلها في دور الموضة السياسية الباريسية فإن الدبلوماسية المستدامة اجتمعت اليوم على مائدة سفراء العرب والخليج بدعوة من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، والتي انضم إليها سفير إيران والقائم بالأعمال السوري في لبنان.ولكن عبرة اليوم كانت في مكان آخر، بقرار قضائي لا يقل خطورة عن زخات الرصاص المباشرة التي انهمرت على مبنى الجديد في كانون الأول الفائت وجاءت تتويجا لسلسلة اعتداءات على المحطة استمرت أربعة أيام بفعل فاعل معلوم..ولكنه مستتر وراء غطائه السياسي وقضى قرار غب الطلب السياسي بإطلاق سراح الجانيين مهدي علي عقيل وعلي حيدر عساف بكفالة مالية بعد موافقة القاضي المنفرد الجزائي غريس طايع وبتعليل من وكيليهما قالا إن ما أقدما عليه غير مبرر، لكن البيئة الحاضنة تبرر هو عذر أقبح من ذنب..وعليه استأنفت وكيلة الجديد مايا حبلي قرار إخلاء السبيل.واستندت في متن استئنافها الى قانون العقوبات لا الى قانون البيئة الحاضنة الذي يحلل ويحرم ويبرر على هواه فأهلا وسهلا بكم في القضاء الحاضن للبيئة الحاضنة.