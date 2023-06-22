حظوظ مفتوحة

باتت حظوظ موظف كبير غير مدني مفتوحة باستياء مع مسؤولين كبيرين، بعد سلسلة إجراءات، تتصل بالمؤسسة التي يقف على رأسها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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