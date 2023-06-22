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لبنان
حظوظ مفتوحة
Lebanon 24
22-06-2023
|
18:00
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باتت حظوظ موظف كبير غير مدني مفتوحة باستياء مع مسؤولين كبيرين، بعد سلسلة إجراءات، تتصل بالمؤسسة التي يقف على رأسها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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