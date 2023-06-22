24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مرحلة ما بعد سلامة بمتابعة الخزانة الأميركية
Lebanon 24
22-06-2023
|
22:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" اللواء": مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تحدثت مصادر عن اجتماع قريب للمجلس المركزي في مصرف لبنان للبحث في مصير التعاميم 151 و161 و158، وكيفية احتساب الـ400 دولار باللبناني، وفقا للتعميم الأخير، وذلك بحضور سلامة لإيجاد قواعد عمل تكمل ما بدأه سلامة او تسير في اجواء اخرى، مع الخلاف الحاصل داخل المجلس، والذي كان يضبط وقائعه سلامة، لا سيما في ما خص سعر «صيرفة» او بقاء المنصة او إلغائها مع السعي الى توحيد سعر الصرف انسجاماً مع رغبة صندوق النقد الدولي..
Advertisement
وذكرت «اللواء» ان التحضيرات الجارية لمرحلة ما بعد رياض سلامة تتم بمتابعة وزارة الخزانة الاميركية، بما في ذلك تعزيز العلاقة مع نائب الحكم الاول وسيم منصوري، الذي ينص قانون النقد والتسليف بتولي صلاحيات الحاكم في حال شغور منصبه.
وكتبت" الاخبار":غادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري إلى الولايات المتحدة، لعقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعدد من المحامين المعنيين بالملف المالي اللبناني.
وجرى تداول طرح حول إمكانية اللجوء إلى المجلس النيابي، لإدخال تعديلات على قانون النقد والتسليف، بما يسمح للمجلس المركزي برئاسة النائب الأول للحاكم باتخاذ قرارات أساسية في المرحلة الفاصلة عن تعيين حاكم جديد. لكن الفكرة لم تلقَ قبولاً من غالبية المعنيين، كون تولي نائب الحاكم منصب الحاكمية أمراً اضطرارياً ومحكوماً بمهلة زمنية معينة، ولو طالت.
وكان الثنائي أمل وحزب الله ناقش الأمر مطوّلاً، وسط تضارب في تقييم خطوة من هذا النوع، وكان هناك ميل إلى عدم تولي النائب الأول لهذه المهمة، والبحث في اقتراحات أخرى، من بينها ما طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باللجوء إلى اجتهاد في مجلس شورى الدولة يسمح بتعيين قاض يتولّى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم أصيل، أو الاستناد إلى التحقيقات الجارية مع سلامة لتعيين حارس قضائي يتم التوافق على اسمه كي لا يشكل عنصر استفزاز.
النقطة الأهم في زيارة منصوري، وفي دوره لاحقاً، تتعلق بالوجهة التي يفترض أن يسير فيها، وسط مطالبة أعضاء في المجلس المركزي لمصرف لبنان بالخروج من التعاميم المعمول بها حالياً، ومن بينها إنشاء منصة «صيرفة». إذ يميل معظم نواب الحاكم إلى إلغاء المنصة لتسبّبها بنزيف في الاحتياطات الأجنبيّة في المصرف. علماً أن سلامة أبلغ مسؤولين أخيراً أنّ حجم الاحتياطي في المصرف يقارب تسعة مليارات ونصف مليار دولار. وأن حجم السيولة في السوق بالليرة اللبنانية لا تتجاوز الـ 60 ألف مليار ليرة، بينها نحو 40 ألفاً لدى المصارف. وأكد أن المصرف المركزي قادر على مواصلة التحكم بالعمليات المالية الجارية بما يمنع أي ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
14:22 | 2023-06-22
22/06/2023 02:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
15:00 | 2023-06-22
22/06/2023 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
09:36 | 2023-06-22
22/06/2023 09:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوضح الحقيقة... هل فعلاً هناك أسماك قرش في بحر لبنان؟
Lebanon 24
فيديو يوضح الحقيقة... هل فعلاً هناك أسماك قرش في بحر لبنان؟
08:49 | 2023-06-22
22/06/2023 08:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:06 | 2023-06-22
تباين في تفسير الموقف الفرنسي ولودريان كان مستمعاً ومستطلعا
22:04 | 2023-06-22
جولة لودريان تقييمية وتؤسس لمرحلة تفاهم اقليمي دولي حول الملف اللبناني
22:17 | 2023-06-22
فرصة أخيرة للحل... والتقاطع المسيحي ضاغط خارجياً
23:29 | 2023-06-22
بالأرقام.. العراقيون يحتلون المرتبة الأولى في عدد السيّاح الوافدين الى لبنان
23:16 | 2023-06-22
الأسر في لبنان بالكاد تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية!
23:03 | 2023-06-22
المعركة لم تنتهِ بعد
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
23/06/2023 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
23/06/2023 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
23/06/2023 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact