26
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالأرقام.. العراقيون يحتلون المرتبة الأولى في عدد السيّاح الوافدين الى لبنان
Lebanon 24
22-06-2023
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جوزف فرح في "الديار": ما يزال السائح العراقي يحتل المرتبة الاولى في عدد السياح الوافدين الى لبنان نظرا الى محبتهم له والمميزات السياحية والاثرية التي يتمتع بها خصوصا السياحية الطبية التي تشكل حوالى ٥٠ في المئة من مجموع السياح العراقيين، ولعل عدد السياح الذين سيفدون الى لبنان خلال عيد الاضحى الدليل القاطع على ما تحدثنا عنه حيث تؤكد المصادر الاحصائية عن ان الطائرات الاتية من بغداد والنجف والبصرة «مفولة» بالركاب حتى ان شركات الطيران المعنية اضافت عددا من الرحلات كي تستوعب العدد الزائد وكان يمكن ان يتضاعف العدد لو كانت التسهيلات مؤمنة حيث تقول بعض الشركات ان الحصول على تأشيرة دخول الى الاراضي اللبنانية يتم سريعا عبر المنافذ الجوية بينما يستغرق حوالى الاسبوع عبر المنافذ البرية مما يؤدي الى الاستغناء عن دخولهم وقضائهم ما تبقى من اجازتهم في سوريا.
Advertisement
ورغم ذلك ما زال لبنان يشهد اقبالا متزايدا من السياح العراقيين حيث سجلت الاحصاءات خلال اربعة الاشهر الاولى من العام الحالي ١١١١٢٨سائحا عربيا ٥٠ في المئة منهم يحملون الجنسية العراقية ويتوقع رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود ان عدد السياح العراقيين قد يصل الى حوالى ٢٠٠ الف عراقي نصفهم يأتون للسياحة الطبية، مؤكدا ان السياح السعوديين كانوا يحتلون المرتبة الاولى في العام 2010 لكنهم تراجعوا الى الحدود الدنيا نظرا للاسباب السياسية التي منعتهم من المجيء.
واعلن عبود ان الاتفاق السعودي الايراني قد يؤثر ايجابا في عودة هؤلاء الا انهم ينتظرون الحلول السياسية في لبنان كي يطمئنوا ويعودوا الى لبنان كما في السابق.
وفي هذا الاطار يؤكد مدير محطة الخطوط الجوية العراقية في مطار بيروت قيس الكتبي ووكيل عام شركة فلاي بغداد في لبنان محمد دقدوق على زيادة عدد الرحلات من العراق الى لبنان خلال الويك اند المقبل، فيؤكد الاول ان عدد الرحلات يوم الجمعة هو ٣ طائرات ويوم السبت ٧ رحلات ويوم الاحد ٨ رحلات وقد اضيفت رحلة من بغداد ورحلتان من النجف ورحلتان من البصرة.
ويقول الكتبي ان عدد الركاب يتراوح بين ١٦٠ راكبا و٣٥٠ راكبا وان نصف عدد السياح العراقيين يأتون للسياحة والنصف المتبقي للسياحة الطبية ويطالب الكتبي بالاهتمام اكثر بالاوضاع الامنية كي يشعر السائح بالامان خصوصا ان العراقي يعتبر لبنان بلده الثاني وانه بعيش بين اهله واصحابه .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
14:22 | 2023-06-22
22/06/2023 02:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
15:00 | 2023-06-22
22/06/2023 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
15:24 | 2023-06-22
22/06/2023 03:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
09:36 | 2023-06-22
22/06/2023 09:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-06-23
"حزب الله" يعتبرها "أرضا محررة"؟
02:03 | 2023-06-23
ارتفاع أسعار المحروقات.. ماذا عن سعر قارورة الغاز؟
02:00 | 2023-06-23
الخيار الرئاسي الثالث...هل يحمله معه لودريان؟
01:45 | 2023-06-23
"لقاء السفيرين".. هل إنتهى الصراع في لبنان؟
01:30 | 2023-06-23
هذا ما طلبه قائد الجيش من "العمداء الجدد"
01:15 | 2023-06-23
جولة لودريان اللبنانية: ليونة فرنسية أم ثبات على خيار فرنجية؟
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
23/06/2023 09:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
23/06/2023 09:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
23/06/2023 09:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact